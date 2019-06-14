ВСУ приняли на вооружение усовершенствованный беспилотный авиакомплекс Spectator-М1
14 июня, 2019, 15:30
Модернизированный и усовершенствованный беспилотный авиационный комплекс Spectator-М1, по результатам успешных государственных испытаний, принят на вооружение ВСУ
Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.
Spectator-М1 поднимается на высоту до 3600 метров, имеет максимальную скорость в 120 км / ч, скорость, при которой выполняется задача, - 70 км / ч. В воздухе беспилотник может находиться более 2 часов. Комплекс способен передавать видеоинформацию в цифровом кодированном виде, а дальность полета Spectator-М1 составляет до 150 км.
В ходе модернизации беспилотный комплекс получил новый тепловизор, совершенную станцию управления, а также уменьшенный вес, что позволяет ему находиться в воздухе больше времени.
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