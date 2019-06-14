//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВСУ приняли на вооружение усовершенствованный беспилотный авиакомплекс Spectator-М1

ВСУ приняли на вооружение усовершенствованный беспилотный авиакомплекс Spectator-М1

Модернизированный и усовершенствованный беспилотный авиационный комплекс Spectator-М1, по результатам успешных государственных испытаний, принят на вооружение ВСУ

Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

Spectator-М1 поднимается на высоту до 3600 метров, имеет максимальную скорость в 120 км / ч, скорость, при которой выполняется задача, - 70 км / ч. В воздухе беспилотник может находиться более 2 часов. Комплекс способен передавать видеоинформацию в цифровом кодированном виде, а дальность полета Spectator-М1 составляет до 150 км.

В ходе модернизации беспилотный комплекс получил новый тепловизор, совершенную станцию управления, а также уменьшенный вес, что позволяет ему находиться в воздухе больше времени.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

14 июня, 2019 пятница

больше новостей

14 июня, 2019 пятница

13 июня, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать