Во время конфликта на "Барабашово" присутствовали до 10 человек с "Нацкорпуса", - Немичев

14 июня, 2019, 10:38

7 июня во время силового столкновения, в котором пострадали девять человек, а местный журналист Вадим Макарюк был избит и с тех пор находится в реанимации, присутствовали до 10 человек с "Национального корпуса"

Об этом журналистам сообщил глава Харьковского "Нацкорпуса" Константин Немичев, передает Главком.

"Там было до 10 человек, было реально трудно людей собрать", - заявил он и признался, что туда приехал после информации об избиении журналиста.



После общественного резонанса "Национальный корпус" изменил мнение о своем присутствии во время конфликта, и 13 июня в заявлении журналистам они сообщили, что "Представители "Нацкорпуса" не присутствовали 7 июня на территории рынка, хотя, в целом поддерживают сопротивление предпринимателей".



Как ранее заявляли в администрации ТЦ "Барабашово", "Национальный корпус" принимал участие в силовом конфликте на территории ТЦ.



Более того, среди других преследователей Вадима Макарюка и нападающих на него есть и другие активисты "Национального корпуса", отмечают в администрации ТЦ.



Администрация "Барабашово" способствует правоохранительным органам в расследовании конфликта, который произошел 7 июня, чтобы все виновные стороны были привлечены к ответственности.



Напомним, конфликт произошел, когда группа активистов "Национального корпуса" захватила магазин, который арендовал предприниматель, ветеран АТО.



"Вещи были просто выставлены, когда арендатор пришел и его не пустили, он обратился в ветеранские организации, к собратьям за помощью, в администрацию рынка вызвала полицию", - говорится в заявлении пресс-службы ТЦ.



Там отмечают, "Нацкорпус" блокировал вход, хотя арендатор показывал документы, подтверждающие законность действий предпринимателя. По данным администрации, силовой конфликт спровоцировали представители "Национального корпуса", в которых была с собой арматура, "тупые и колющие предметы".

Ранее после общественного резонанса "Национальный корпус" заявлял, что их активистов во время конфликта на "Барабашово" не было.