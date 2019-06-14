Вместо исламских экстремистов. Спецназ Великобритании учится противодействовать России, - The Guardian
Об этом пишет The Guardian.
Отмечается, что у спецназа королевства изменятся приоритеты в работе - противодействие исламским экстремистам признали менее важным, чем борьба с Россией, Ираном и Китаем.
Директор спецназа разработал секретный план под названием "Концепция специальных операций", который вскоре будет рассмотрен министрами. В случае утверждения, схема повлечет за собой реструктуризацию соответствующих подразделений.
В основе этого плана лежит убеждение в том, что характер современной войны меняется, с меньшим акцентом на обычные военные действия и вместо этого переход к более тонкому конфликту между национальными государствами.
Также сообщается, что задачи спецназа по выполнению антитеррористических миссий снижаются, тогда как возрастает необходимость противостоять операциям со стороны больших государств.
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