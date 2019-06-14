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Espreso.tvОбществоВ Украине открыли первую змеиную ферму

В Украине открыли первую змеиную ферму


фото: agroportal
Фермерское хозяйство "Западная улитка" в с.Солонка на Львовщине первым в Украине начало разводить змей

Об этом AgroPortal.ua рассказала совладелица фермы Ирина Юскевич.

Около 70 змей (ужей и полозов) разводят на мясо, ведь оно укрепляет иммунитет, помогает людям, больным туберкулезом.

Змеи растут 3 года, их кормят свежим мальком из рыбных хозяйств, перепелиными яйцами, молоком.

Ирина Юскевич уверена, что змеиное мясо не станет массовым продуктом, но всегда найдутся желающие попробовать что-то новое.

"Блюдо из змеи будет дорогое - ориентировочно 3-4 тыс. грн за порцию. Одной змейкой можно накормить трех человек. Потому что это же деликатес, ими наедаются, как варениками ", - добавила она.

Впоследствии на ферме планируют разводить и ядовитых пресмыкающихся. Похожие змеиные фермы развиваются в Узбекистане, Казахстане и на Дальнем Востоке. Этих пресмыкающихся там выращивают не только ради мяса, но и для того, чтобы получить яд для фармацевтики.

Кстати, фермеры не намерены останавливаться на улитках и змеях. Планируется также выращивать лягушек, а в перспективе, возможно, и ферму саранчи запустят.

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