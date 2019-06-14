В США испытали первые гиперзвуковые боевые блоки
Об этом сообщает пресс-служба ВВС США .
"Военно-воздушные силы США успешно провели первые летные испытания AGM-183A - своих гиперзвуковых боевых блоков с системой воздушного запуска ARRW на бомбардировщиках B-52 Stratofortress на авиабазе Эдвардс (штат Калифорния)", - говорится в сообщении.
В испытаниях участвовала версия прототипа ARRW, на которой находились только сенсорные датчики, боевая часть не использовалась. Во время испытаний пуски не проводились, прототип только "собирал данные об окружающей среде" и о самом полете. Кроме того, "были собраны данные о влиянии ударов и вибрации на само оружие и внешнее размещение вооружения на самолете".
Также отмечается, что "такой тип сбора данных необходим для всех систем вооружения ВВС, которые находятся в стадии разработки".
Помощник министра ВВС США по закупкам, технологии и логистики Уилл Ропер сообщил об использовании "предоставленных полномочий Конгрессом относительно быстрого создания прототипа" гиперзвукового оружия для вооруженных сил страны. Он пояснил, что разработка ARRW "проводится в сжатые сроки" совместно с корпорацией Lockheed Martin, которая получила соответствующий контракт от Пентагона в августе прошлого года. В ВВС США ожидают, что ARRW будет готов к 2022 финансовому году, который в Соединенных Штатах начинается с 1 октября.
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