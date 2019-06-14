В Сербии стартуют российско-белорусско-сербские военные учения

14 июня, 2019, 14:44

Российско-белорусско-сербские военные учения "Славянское братство 2019" начинаются в Сербии

Об этом сообщает Балканский обозреватель со ссылкой на материалы российских и сербских СМИ.

В маневрах примет участие около 600 военнослужащих десантных войск - более 200 из России, около 300 из Сербии и 60 из Беларуси, а также более 50 единиц военной техники и самолеты военно-транспортной авиации Ил-76МД.

Россию будут представлять военнослужащие Псковской десантно-штурмовой дивизии.

Открытие учений состоится 14 июня на базе бригады Сил специальных операций Вооруженных Сил Сербии в Панчево.

В рамках учений военнослужащие трех стран отработают специальные действия по подготовке и применению коалиционного тактической группы при выполнении контртеррористических задач. Предусматривается осуществление задач на координацию подразделений, отработку задач по контртеррористической стратегии, проведение занятий по воздушно-десантной и огневой подготовки.

Учения продлятся до 27 июня.