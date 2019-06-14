В пунктах пропуска на линии разграничения стоят более двухсот авто
14 июня, 2019, 09:48
В контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил находится 230 автомобилей
Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
"Сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 10/55; "Марьинка" - 0/60; "Новотроицкое" - 20/60; "Гнутово"- 10/15", - говорится в сообщении.
За прошедшие сутки КПВВ пересекли 42,3 тысячи человек и 5,1 тысячи транспортных средств, добавили в ведомстве.
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