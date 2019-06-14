В Киеве поймали с наркотиками водителя, который нарушил правила дорожного движения
14 июня, 2019, 07:14
В Киеве, в Деснянском районе патрульные полицейские остановили водителя за нарушение правил дорожного движения
Об этом сообщают Вартви Еспресо.
Его поведение было подозрительным, поэтому полицейские провели осмотр автомобиля и обнаружили несколько видов наркотиков, а также веса к ним. На месте, кроме патрульных полицейских, работала следственно-оперативная группа.
Читайте также
-
10 июня, 2019 Сериал "Чернобыль" сняли не мы. 7 причин почему
-
10 июня, 2019 Виталий Портников: "новое лицо" по-казахстански
-
-
7 июня, 2019 Партия регионов. Они возвращаются
-
Читайте также
-
10 июня, 2019 Виталий Портников: "новое лицо" по-казахстански
-
-
7 июня, 2019 Партия регионов. Они возвращаются