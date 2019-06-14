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Espreso.tvОбществоВ Киеве поймали с наркотиками водителя, который нарушил правила дорожного движения

В Киеве поймали с наркотиками водителя, который нарушил правила дорожного движения

В Киеве, в Деснянском районе патрульные полицейские остановили водителя за нарушение правил дорожного движения

Об этом сообщают Вартви Еспресо.

Его поведение было подозрительным, поэтому полицейские провели осмотр автомобиля и обнаружили несколько видов наркотиков, а также веса к ним. На месте, кроме патрульных полицейских, работала следственно-оперативная группа.

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