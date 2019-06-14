В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против "Северного потока-2"

14 июня, 2019, 09:14

Американский сенатор-республиканец Джон Баррассо внес в Конгресс законопроект, предусматривающий введение ограничительных мероприятий по проекту "Северный поток-2" и других российских газопроводов

Об этом говорится в заявлении пресс-службы сенатора, сообщает Интерфакс-Украина.

В документе отмечается, что законопроект "предусматривает введение санкций против "Северного потока-2", которым будет транспортироваться газ из России в Германию, а также против других российских газопроводов".

"Закон о сотрудничестве в области энергетической безопасности с союзниками в Европе, или Акт ESCAPE укрепляет энергетическую безопасность, предоставляя им стабильную и надежную американскую энергию", - считает сенатор.

Кроме этого, в документе подчеркивается, что "некоторые европейские союзники США все больше зависят от российского газа, и Россия продолжает подрывать мир и безопасность в Европе с помощью различных механизмов, включая использование энергии как геополитического оружия".

"Трубопровод "Северный поток-2", который будет транспортировать природный газ из России в Германию, сделает Европу еще более зависимой от российского газа, подорвав диверсификацию европейских источников энергии, поставок и маршрутов", - уверен сенатор Баррассо.