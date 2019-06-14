В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против "Северного потока-2"
Об этом говорится в заявлении пресс-службы сенатора, сообщает Интерфакс-Украина.
В документе отмечается, что законопроект "предусматривает введение санкций против "Северного потока-2", которым будет транспортироваться газ из России в Германию, а также против других российских газопроводов".
"Закон о сотрудничестве в области энергетической безопасности с союзниками в Европе, или Акт ESCAPE укрепляет энергетическую безопасность, предоставляя им стабильную и надежную американскую энергию", - считает сенатор.
Кроме этого, в документе подчеркивается, что "некоторые европейские союзники США все больше зависят от российского газа, и Россия продолжает подрывать мир и безопасность в Европе с помощью различных механизмов, включая использование энергии как геополитического оружия".
"Трубопровод "Северный поток-2", который будет транспортировать природный газ из России в Германию, сделает Европу еще более зависимой от российского газа, подорвав диверсификацию европейских источников энергии, поставок и маршрутов", - уверен сенатор Баррассо.
- Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп пригрозил ввести односторонние санкции в отношении участников строительства газопровода "Северный поток-2". Трамп отметил, что альтернативным источником для ФРГ может стать сжиженный природный газ с США.
- Министр энергетики США Рик Перри ранее анонсировал принятие законопроекту о санкциях против компаний-участниц проекту "Северный поток-2" в "не слишком отдаленном будущем".
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