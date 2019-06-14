В Гааге завершились слушания по иску Украины против РФ

14 июня, 2019, 22:04

В Постоянной палате третейского суда в Гааге 14 июня завершились слушания по иску Украины о нарушении Россией права прибрежного государства в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву

Об этом заместитель главы МИД Елена Зеркаль сообщила в Facebook.

"Через несколько месяцев арбитры примут решение рассматривать ли по существу уже поданные нами доказательства российских нарушений", - рассказала Зеркаль.

По ее словам, Россия видит себя победителем, которого судят, поэтому отрицает саму возможность того, что ее действия могут рассматриваться судом или трибуналом.

"Мы же считаем, что Россия - международный преступник, который должен быть привлечен к ответственности", - добавила Зеркаль.

Отметим, что 10 июня в Гааге начались слушания по иску Украины против России.