В ближайшие недели ЕС обсудит российскую паспортизацию ОРДЛО, - Мингарелли
14 июня, 2019, 18:43
Глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли сообщил, что руководство Евросоюза планирует в течение ближайших недель обсудить выдачу российских паспортов жителям временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
"Наше руководство обсудит этот вопрос в течение следующих нескольких недель. Я не могу сказать, каким будет результат дискуссий, но явное осуждение таких действий уже было озвучено", - заявил Мингарелли.
Дипломат напомнил, что ЕС сразу отреагировал на решение руководства РФ об упрощении процедуры получения российского гражданства для жителей оккупированных территорий Донбасса, назвав это очередной атакой на украинский суверенитет, направленный на дестабилизацию ситуации в Украине.
Мингарелли отметил, что эти действия России являются явным нарушением Минских договоренностей.
- Напомним, 14 июня в Ростовской области за упрощенной программе российские паспорта получила первая группа жителей ОРДО.
- По замыслу властей РФ, жители оккупированного Донбасса смогут получать российское гражданство, не отказываясь от украинского.
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