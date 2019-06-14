Украинские военные уничтожили гаубицу российских боевиков
14 июня, 2019, 07:56
13 июня вооруженные формирования Российской Федерации 29 раз нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
Из них три раза - с применением запрещенных Минскими соглашениями 152 мм артиллерии, минометов калибра 82 мм. Противник также обстреливал украинских военных из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения и еще один - боевую травму.
По данным разведки, 13 июня один оккупант получил ранения, а также были уничтожены один грузовик и гаубица Д-30. С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил два раза.
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