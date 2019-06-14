Украинские военные уничтожили гаубицу российских боевиков

14 июня, 2019, 07:56

13 июня вооруженные формирования Российской Федерации 29 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Из них три раза - с применением запрещенных Минскими соглашениями 152 мм артиллерии, минометов калибра 82 мм. Противник также обстреливал украинских военных из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения и еще один - боевую травму.

По данным разведки, 13 июня один оккупант получил ранения, а также были уничтожены один грузовик и гаубица Д-30. С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил два раза.