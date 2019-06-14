Украина и США подписали меморандум: вместе искать военнопленных и пропавших без вести

14 июня, 2019, 15:49

Украина подписала меморандум с Управлением Министерства обороны США по розыску военнопленных и пропавших без вести

Об этом сообщила руководительница министерства по делам ветеранов Ирина Фриз в Facebook.

"Хочу сообщить, что подписан еще один международный документ! Это меморандум о взаимопонимании между Министерством по делам ветеранов Украины и Управлением Министерства обороны США по розыску военнопленных и пропавших без вести", - сообщила министр.

Согласно документу, участники намерены в рамках украинского и американского законодательства, а также с помощью имеющихся ресурсов привлекаться к поиску украинских ветеранов советских времен, которые принимали участие в боевых действиях во Вьетнамской войне в 1959-1975 гг. или которые проходили военную службу во Вьетнаме в 1975-1986 гг.

Также предусматривается предоставление доступа к этим ветеранам с целью интервьюирования по имеющейся у них информации о военных операциях, в ходе которых военные США попали в плен или пропали без вести.