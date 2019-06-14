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Espreso.tvСпортУ звезды сборной Хорватии украли трое золотых часов

У звезды сборной Хорватии украли трое золотых часов


фото: REUTERS
Из квартиры полузащитника "Интера" и сборной Хорватии Ивана Перишича в Милане воры украли трое часов общей стоимостью 82 тыс. евро

Об этом сообщает Football-Italia.

Инцидент произошел, пока игрок был в расположении сборной Хорватии. Злоумышленники украли 3 часов, принадлежащих футболисту и его жене, общей стоимостью 82 тыс. евро - Rolex (20000 евро), Audemars Piguet (50000 евро) и Hublot (12000 евро). Эти часы изготовлены из золота с дорогими элементами декора.

Следов взлома правоохранители не обнаружили.

  • Напомним, 10 мая стало известно, что бывший футболист киевского "Динамо" Огнен Вукоевич назначен главным тренером молодежной сборной Хорватии U-20.

 

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