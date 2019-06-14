У звезды сборной Хорватии украли трое золотых часов

14 июня, 2019, 12:34

Из квартиры полузащитника "Интера" и сборной Хорватии Ивана Перишича в Милане воры украли трое часов общей стоимостью 82 тыс. евро

Об этом сообщает Football-Italia.

Инцидент произошел, пока игрок был в расположении сборной Хорватии. Злоумышленники украли 3 часов, принадлежащих футболисту и его жене, общей стоимостью 82 тыс. евро - Rolex (20000 евро), Audemars Piguet (50000 евро) и Hublot (12000 евро). Эти часы изготовлены из золота с дорогими элементами декора.

Следов взлома правоохранители не обнаружили.