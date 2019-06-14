У звезды сборной Хорватии украли трое золотых часов
14 июня, 2019, 12:34
Из квартиры полузащитника "Интера" и сборной Хорватии Ивана Перишича в Милане воры украли трое часов общей стоимостью 82 тыс. евро
Об этом сообщает Football-Italia.
Инцидент произошел, пока игрок был в расположении сборной Хорватии. Злоумышленники украли 3 часов, принадлежащих футболисту и его жене, общей стоимостью 82 тыс. евро - Rolex (20000 евро), Audemars Piguet (50000 евро) и Hublot (12000 евро). Эти часы изготовлены из золота с дорогими элементами декора.
Следов взлома правоохранители не обнаружили.
- Напомним, 10 мая стало известно, что бывший футболист киевского "Динамо" Огнен Вукоевич назначен главным тренером молодежной сборной Хорватии U-20.
Читайте также
-
10 июня, 2019 Выборы в Раду. Такой футбол нам нужен?
-
10 июня, 2019 Сериал "Чернобыль" сняли не мы. 7 причин почему
-
10 июня, 2019 Виталий Портников: "новое лицо" по-казахстански
-
-
7 июня, 2019 Партия регионов. Они возвращаются
Читайте также
-
10 июня, 2019 Сериал "Чернобыль" сняли не мы. 7 причин почему
-
10 июня, 2019 Виталий Портников: "новое лицо" по-казахстански
-