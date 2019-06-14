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Espreso.tvСпортСвитолина рассталась со своим французским бойфрендом, - СМИ

Свитолина рассталась со своим французским бойфрендом, - СМИ


фото: purepeople.com
Украинская теннисистка Элина Свитолина и француз Гаэль Монфис расстались

Об этом сообщает французское издание We Love Tennis.

Украинка и француз встречались с начала этого года, но решили прекратить отношения. Ранее пара удалила общую страницу в instagram. Кроме того, Свитолина удалила почти все совместные фото из своего аккаунта в соцсети.

На следующей неделе первая ракетка Украины Свитолина выступит на турнире WTA в Бирмингеме.

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