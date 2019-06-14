Свитолина рассталась со своим французским бойфрендом, - СМИ

14 июня, 2019, 14:57

Украинская теннисистка Элина Свитолина и француз Гаэль Монфис расстались

Об этом сообщает французское издание We Love Tennis.

Украинка и француз встречались с начала этого года, но решили прекратить отношения. Ранее пара удалила общую страницу в instagram. Кроме того, Свитолина удалила почти все совместные фото из своего аккаунта в соцсети.

На следующей неделе первая ракетка Украины Свитолина выступит на турнире WTA в Бирмингеме.