Свитолина рассталась со своим французским бойфрендом, - СМИ
14 июня, 2019, 14:57
Украинская теннисистка Элина Свитолина и француз Гаэль Монфис расстались
Об этом сообщает французское издание We Love Tennis.
Украинка и француз встречались с начала этого года, но решили прекратить отношения. Ранее пара удалила общую страницу в instagram. Кроме того, Свитолина удалила почти все совместные фото из своего аккаунта в соцсети.
На следующей неделе первая ракетка Украины Свитолина выступит на турнире WTA в Бирмингеме.
- Напомним, в январе Элина Свитолина во время Australian Open рассказала, что встречается с французским теннисистом Гаэль Монфис.
- 23 мая первая ракетка Украины Элина Свитолина резко отреагировала на вопрос о ее бойфренде - французском теннисисте Гаэле Монфисе.
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