Солнечно, сухо и жарко. Прогноз погоды на сегодня
14 июня, 2019, 06:30
14 июня в Украине будет держаться жара, дождимогут пройти только на западе
Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.
На западе есть вероятность локальных дождей и гроз, до +32.
На севере +30...+34, также локально возможные дождь и гроза.
На востоке - ясно, солнечно, сухо, жарко, до +35.
В центре температура воздуха в течение дня достигнет +35, существенные осадки маловероятны.
На юге будет преобладать сухая жаркая воздушная масса, +30...+35.
В Киеве максимальная температура воздуха будет +33 и существенные осадки маловероятны.
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