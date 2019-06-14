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Espreso.tvОбществоСолнечно, сухо и жарко. Прогноз погоды на сегодня

Солнечно, сухо и жарко. Прогноз погоды на сегодня

14 июня в Украине будет держаться жара, дождимогут пройти только на западе

Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

На западе есть вероятность локальных дождей и гроз, до +32.

На севере +30...+34, также локально возможные дождь и гроза.

На востоке - ясно, солнечно, сухо, жарко, до +35.

В центре температура воздуха в течение дня достигнет +35, существенные осадки маловероятны.

На юге будет преобладать сухая жаркая воздушная масса, +30...+35.

В Киеве максимальная температура воздуха будет +33 и существенные осадки маловероятны.

 

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