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Espreso.tvОбществоSkyUp запускает третий внутренний рейс: от 500 грн можно летать из Киева во Львов

SkyUp запускает третий внутренний рейс: от 500 грн можно летать из Киева во Львов

Украинская авиакомпания SkyUp с 28 октября будет летать из Киева во Львов

Возможность забронировать рейсы по этим направлениям появилась на сайте авиаперевозчика.

Перелеты будут выполнять дважды в неделю - по понедельникам и пятницам.

Билеты уже доступны для бронирования по цене от 500 грн (без багажа, с ручной кладью до 7 кг) в одну сторону.

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