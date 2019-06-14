SkyUp запускает третий внутренний рейс: от 500 грн можно летать из Киева во Львов

14 июня, 2019, 12:38

Украинская авиакомпания SkyUp с 28 октября будет летать из Киева во Львов

Возможность забронировать рейсы по этим направлениям появилась на сайте авиаперевозчика.

Перелеты будут выполнять дважды в неделю - по понедельникам и пятницам.

Билеты уже доступны для бронирования по цене от 500 грн (без багажа, с ручной кладью до 7 кг) в одну сторону.