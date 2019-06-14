SkyUp запускает третий внутренний рейс: от 500 грн можно летать из Киева во Львов
Возможность забронировать рейсы по этим направлениям появилась на сайте авиаперевозчика.
Перелеты будут выполнять дважды в неделю - по понедельникам и пятницам.
Билеты уже доступны для бронирования по цене от 500 грн (без багажа, с ручной кладью до 7 кг) в одну сторону.
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Напомним, накануне суд приостановил лицензию первого украинского лоукостера SkyUp.
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В то же время, авиакомпания SkyUp Airlines в пресс-релизе сообщила, что работает в обычном режиме, все рейсы выполняются по расписанию.
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12 июня SkyUp обжаловал решение суда и уже работает в обычном режиме.
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