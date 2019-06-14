Сегодняшняя ночь в Киеве оказалась самой теплой за последние 90 лет, - метеорологи
14 июня, 2019, 14:24
Уже второй раз за июнь ночная температура в столице устанавливает рекорд за почти столетний период
Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.
Сегодняшняя ночь в столице оказалась самой теплой с 1927 года.
По данным наблюдений метеорологической станции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, температура воздуха в Киеве в ночь на пятницу не опустилась ниже 20,1 ° С, а это значит, что зафиксировано повторное рекордное значение за почти столетний период.
"Учитывая высокий температурный фон, на 9 ° С превышает климатическую норму, это, наверное, не последний рекорд жаркого июня", - отмечают в обсерватории.
Недавно метеорологи зафиксировали, что ночь на 11 июня в Киеве была самой теплой с 1881 года.
- Напомним, по сообщениям синоптиков, в пятницу в Киеве будет держаться жара +35.
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