Сегодняшняя ночь в Киеве оказалась самой теплой за последние 90 лет, - метеорологи

14 июня, 2019, 14:24

Уже второй раз за июнь ночная температура в столице устанавливает рекорд за почти столетний период

Сегодняшняя ночь в столице оказалась самой теплой с 1927 года.

По данным наблюдений метеорологической станции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, температура воздуха в Киеве в ночь на пятницу не опустилась ниже 20,1 ° С, а это значит, что зафиксировано повторное рекордное значение за почти столетний период.

"Учитывая высокий температурный фон, на 9 ° С превышает климатическую норму, это, наверное, не последний рекорд жаркого июня", - отмечают в обсерватории.

Недавно метеорологи зафиксировали, что ночь на 11 июня в Киеве была самой теплой с 1881 года.