//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСегодняшняя ночь в Киеве оказалась самой теплой за последние 90 лет, - метеорологи

Сегодняшняя ночь в Киеве оказалась самой теплой за последние 90 лет, - метеорологи

Уже второй раз за июнь ночная температура в столице устанавливает рекорд за почти столетний период
Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.
 
Сегодняшняя ночь в столице оказалась самой теплой с 1927 года.
 
По данным наблюдений метеорологической станции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, температура воздуха в Киеве в ночь на пятницу не опустилась ниже 20,1 ° С, а это значит, что зафиксировано повторное рекордное значение за почти столетний период.
 
"Учитывая высокий температурный фон, на 9 ° С превышает климатическую норму, это, наверное, не последний рекорд жаркого июня", - отмечают в обсерватории.
 
Недавно метеорологи зафиксировали, что ночь на 11 июня в Киеве была самой теплой с 1881 года.
 
 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

14 июня, 2019 пятница

больше новостей

14 июня, 2019 пятница

13 июня, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать