Санкции ЕС против России ограничили ее активность, - Могерини
14 июня, 2019, 20:23
Введение Европейским Союзом санкций в отношении России ограничило ее наступательную деятельность
Об этом говорится в документе, подготовленном верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерико Могерини.
"Мы смогли ограничить наступательную деятельность России, одновременно сотрудничая с ней по широкому кругу международных вопросов", - говорится в сообщении.
Ранее Могерини заявляла, что в ближайшие недели Европейский Союз продолжит изучать возможность введения санкций против России в связи с выдачей паспортов жителям оккупированного Донбасса по упрощенной процедуре.
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