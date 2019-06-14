Санкции ЕС против России ограничили ее активность, - Могерини

14 июня, 2019, 20:23

Введение Европейским Союзом санкций в отношении России ограничило ее наступательную деятельность

Об этом говорится в документе, подготовленном верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерико Могерини.

"Мы смогли ограничить наступательную деятельность России, одновременно сотрудничая с ней по широкому кругу международных вопросов", - говорится в сообщении.

Ранее Могерини заявляла, что в ближайшие недели Европейский Союз продолжит изучать возможность введения санкций против России в связи с выдачей паспортов жителям оккупированного Донбасса по упрощенной процедуре.