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Espreso.tvОбществоСанкции ЕС против России ограничили ее активность, - Могерини

Санкции ЕС против России ограничили ее активность, - Могерини

Введение Европейским Союзом санкций в отношении России ограничило ее наступательную деятельность

Об этом говорится в документе, подготовленном верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерико Могерини.

"Мы смогли ограничить наступательную деятельность России, одновременно сотрудничая с ней по широкому кругу международных вопросов", - говорится в сообщении.

Ранее Могерини заявляла, что в ближайшие недели Европейский Союз продолжит изучать возможность введения санкций против России в связи с выдачей паспортов жителям оккупированного Донбасса по упрощенной процедуре.

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