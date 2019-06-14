Саакашвили прошел медкомиссию и стал на учет в военкомат
14 июня, 2019, 17:44
Михеил Саакашвили прошел медицинскую комиссию и встал на воинский учет в Святошинском военкомате Киева
Об этом он написал в Facebook .
"Прошел медицинскую комиссию и встал на воинский учет в Святошинском военкомате. Здоровье отличное, годен к военной службе, поэтому готов с оружием в руках защищать Украину", - говорится в сообщении.
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