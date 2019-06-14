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Espreso.tvОбществоСаакашвили прошел медкомиссию и стал на учет в военкомат

Саакашвили прошел медкомиссию и стал на учет в военкомат

Михеил Саакашвили прошел медицинскую комиссию и встал на воинский учет в Святошинском военкомате Киева

Об этом он написал в Facebook .

"Прошел медицинскую комиссию и встал на воинский учет в Святошинском военкомате. Здоровье отличное, годен к военной службе, поэтому готов с оружием в руках защищать Украину", - говорится в сообщении.

 

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