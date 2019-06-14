Россия зовет детей из Словакии в захваченный "Артек" в оккупированном Крыму

14 июня, 2019, 21:26

Россия проводит среди словацких школьников конкурс с подарочной поездкой в "Артек" в оккупированном Крыму

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Словакии в Facebook.

Институт Пушкина (в Москве) проводит в Международном детском центре "Артек" профильную смену по русскому языку для иностранных школьников.

Сейчас организаторы проводят конкурсный отбор иностранных команд. Обещано, что победители конкурса получат бесплатные путевки в "Артек".

В словацких соцсетях активно распространяется указанная информация. А 15 июня в литературном музее им. Пушкина с. Бродзяны (округ Партизанский, Тренчанский край) словацкие подростки намерены снять видеоролик для участия в конкурсе.

Украинские дипломаты призвали словацких подростков воздержаться от участия в конкурсе и посещения "Артека", который находится на временно оккупированной территории Украины.