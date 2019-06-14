Россия зовет детей из Словакии в захваченный "Артек" в оккупированном Крыму
Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Словакии в Facebook.
Институт Пушкина (в Москве) проводит в Международном детском центре "Артек" профильную смену по русскому языку для иностранных школьников.
Сейчас организаторы проводят конкурсный отбор иностранных команд. Обещано, что победители конкурса получат бесплатные путевки в "Артек".
В словацких соцсетях активно распространяется указанная информация. А 15 июня в литературном музее им. Пушкина с. Бродзяны (округ Партизанский, Тренчанский край) словацкие подростки намерены снять видеоролик для участия в конкурсе.
Украинские дипломаты призвали словацких подростков воздержаться от участия в конкурсе и посещения "Артека", который находится на временно оккупированной территории Украины.
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