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Espreso.tvОбществоРоссия зовет детей из Словакии в захваченный "Артек" в оккупированном Крыму

Россия зовет детей из Словакии в захваченный "Артек" в оккупированном Крыму

Россия проводит среди словацких школьников конкурс с подарочной поездкой в "Артек" в оккупированном Крыму

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Словакии в Facebook.

Институт Пушкина (в Москве) проводит в Международном детском центре "Артек" профильную смену по русскому языку для иностранных школьников.

Сейчас организаторы проводят конкурсный отбор иностранных команд. Обещано, что победители конкурса получат бесплатные путевки в "Артек".

В словацких соцсетях активно распространяется указанная информация. А 15 июня в литературном музее им. Пушкина с. Бродзяны (округ Партизанский, Тренчанский край) словацкие подростки намерены снять видеоролик для участия в конкурсе.

Украинские дипломаты призвали словацких подростков воздержаться от участия в конкурсе и посещения "Артека", который находится на временно оккупированной территории Украины.

 

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