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Espreso.tvОбществоРодственники погибших в катастрофе Ил-76 обратились к Зеленскому с просьбой вмешаться в процесс

Родственники погибших в катастрофе Ил-76 обратились к Зеленскому с просьбой вмешаться в процесс

Родственники погибших десантников и экипажа Ил-76, сбитого 14 июня 2014 г. во время посадки в аэропорту Луганска пророссийскими боевиками, написали письмо президенту

Об этом сообщила сестра погибшего десантника Иляна Гайдук, передает "Укринформ".

"Мы написали письмо, в котором обращаемся к президенту Украины взять это дело под свой контроль и установить справедливость", - сказала она.

Уже пять лет семьи и товарищи погибших пытаются привлечь внимание к тому, что никто не понес ответственности за сбитый самолет. "Дело намеренно затягивается. Военные летчики, которые давали показания против генерала Назарова, были уволены", - отметила Гайдук.

Вместе с тем она подчеркнула, что надежда у нее есть, в частности, потому, что президент сегодня принял участие в мероприятиях по чествованию погибших.

В свою очередь, адвокат потерпевших Виталий Погосян отметил, что дело погибших десантников и экипажа Ил-76 искусственно затягивают. "Прошло 5 лет, а до сих пор нет законного приговора", - отметил он.

По его словам, все уголовные производства в отношении экс-начальник штаба АТО генерала Назарова постоянно находятся на экспертизе, год дело находилось на рассмотрении экспертов, пока оно снова на экспертизе уже полгода. И поэтому нет возможности рассмотреть апелляционную жалобу на существующее решение Павлоградского суда.

Он подчеркнул, что уже подготовлено открытое обращение к президенту Зеленскому с просьбой вмешаться в процесс. Под обращением стоит 40 подписей, сегодня его передадут в Администрацию президента.

Отвечая на вопрос, кто еще кроме Назарова виноват в трагедии, Погосян отметил, что "отвечать должен не только Назаров, но и Муженко".

14 июня 2014 г. в небе над Луганском сотрудники российской военной разведки (ГРУ) сбили военно-транспортный самолет Министерства обороны Ил-76. В той страшной катастрофе погибли 49 военнослужащих Вооруженных сил Украины.

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