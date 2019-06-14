Родственники погибших в катастрофе Ил-76 обратились к Зеленскому с просьбой вмешаться в процесс
Об этом сообщила сестра погибшего десантника Иляна Гайдук, передает "Укринформ".
"Мы написали письмо, в котором обращаемся к президенту Украины взять это дело под свой контроль и установить справедливость", - сказала она.
Уже пять лет семьи и товарищи погибших пытаются привлечь внимание к тому, что никто не понес ответственности за сбитый самолет. "Дело намеренно затягивается. Военные летчики, которые давали показания против генерала Назарова, были уволены", - отметила Гайдук.
Вместе с тем она подчеркнула, что надежда у нее есть, в частности, потому, что президент сегодня принял участие в мероприятиях по чествованию погибших.
В свою очередь, адвокат потерпевших Виталий Погосян отметил, что дело погибших десантников и экипажа Ил-76 искусственно затягивают. "Прошло 5 лет, а до сих пор нет законного приговора", - отметил он.
По его словам, все уголовные производства в отношении экс-начальник штаба АТО генерала Назарова постоянно находятся на экспертизе, год дело находилось на рассмотрении экспертов, пока оно снова на экспертизе уже полгода. И поэтому нет возможности рассмотреть апелляционную жалобу на существующее решение Павлоградского суда.
Он подчеркнул, что уже подготовлено открытое обращение к президенту Зеленскому с просьбой вмешаться в процесс. Под обращением стоит 40 подписей, сегодня его передадут в Администрацию президента.
Отвечая на вопрос, кто еще кроме Назарова виноват в трагедии, Погосян отметил, что "отвечать должен не только Назаров, но и Муженко".
14 июня 2014 г. в небе над Луганском сотрудники российской военной разведки (ГРУ) сбили военно-транспортный самолет Министерства обороны Ил-76. В той страшной катастрофе погибли 49 военнослужащих Вооруженных сил Украины.
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