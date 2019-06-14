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Espreso.tvМирРФ проводила испытания ядерного оружия - военная разведка США

РФ проводила испытания ядерного оружия - военная разведка США

Американская военная разведка выступила с новым сообщением о проведении ядерных испытаний малой мощности в России
Об этом сообщает Голос Америки.

"Правительство США, в том числе разведывательное сообщество, считает, что Россия проводила испытания ядерного оружия, что создало энергетический выход", - говорится в заявлении Разведывательного управления Министерства обороны США, которое было опубликовано в четверг.

Ведомство не предоставило никаких подробностей о возможных испытаниях и не представило доказательств того, что они проводились.

Как отмечает издание, новое заявление Разведывательного управления можно расценить как более прямое обвинение в адрес России, по сравнению с недавним осторожным комментарием директора ведомства генерал-лейтенанта Роберта Эшли.

В мае Эшли заявил, что Россия, "вероятно", не соблюдает "стандарта нулевой мощности" в ядерных испытаниях и, возможно, проводит испытания с взрывами выше субкритических мощностей в рамках разработки более современных видов ядерного оружия.

Россия решительно отвергает обвинения Вашингтона.

Новые обвинения прозвучали через день после того, как заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон встретилась в Праге с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым, чтобы обсудить контроль над вооружениями.

Встреча не привела ни к каким значимым договоренностям.

После встречи Томпсон написала в Twitter, что возбудила ряд вопросов, по которым США хотели бы вести более конструктивный диалог с Россией.

Перед майским заявлением Эшли газета The Wall Street Journal сообщила, что, по новым оценкам американской разведки, Россия, "вероятно", тестировала ядерное оружие с очень малой мощностью на архипелаге Новая Земля.

Пока неясно, основываются заявления Разведывательного управления на новых разведданных или на переосмыслении ранее полученной информации.

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