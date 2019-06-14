Расширение санкций против РФ зависит от Владимира Зеленского, - экс-заместитель главы МИД Польши

14 июня, 2019, 23:12

Каждое слово Зеленского, сказанное во время переговоров с ведущими лидерами Европы, будет иметь решающее значение для Украины

Об этом заявил экс-заместитель министра иностранных дел Польши, депутат Европейского парламента 7 созыва Павел Коваль на II Международном форуме Центральной и Восточной Европы "Via Carpatia 2019", который проходит в Верховине Ивано-Франковской, передает Еспресо.TV.

"Я думаю, то, что будет сказано на предстоящих встречах Зеленского во Франции и Германии, будет иметь непосредственное влияние на санкции и в целом на политику Евросоюза по отношению к Росии.Тому последовательность так важна. Если из Украины поступит сигнал, что нет последовательности в действиях , если после такого длительного политического напряжения Зеленский даст понять, что что-то уже не так важно, то такой месседж воспримут фатально. Но я надеюсь, так не будет ", - заявил Коваль.

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