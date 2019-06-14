"На протяжении этих лет мы с вами потеряли слишком много, чтобы слишком легко об этом забыть", - отец Андрей Зелинский на VIA Carpatia 2019

14 июня, 2019, 14:53

"К сожалению, почему-то память у нас потеряла свой стратегический потенциал. Она нас мало располагает к реальному действию"

Об этом советник Главы УГКЦ по стратегии коммуникации, соучредитель и преподаватель отец Андрей Зелинский сказал во время Международной конференции: "Круг Винценза" на тему: "Украина на переломе: государство и общество в новых политических реалиях", состоявшейся в рамках Международном форуме Восточной и Центральной Европы VIA CARPATIA 2019.

По словам отца Андрея, если проанализировать украинскую историю, то можно обратить внимание на такую тенденцию:

"Государственность была скорее исключением, ее потеря была почти закономерностью".

И мало что изменилось. По его словам, украинцы до сих пор не нашли ответов на два главных для украинской государственности экзистенциальных вопроса:

Как консолидировать украинское общество?

Как легитимировать в Украине государство, как сформировать доверие к власти?

"Или нам не хватало системы ценностей, которая сделала консолидации украинского общества, или нам не хватало доверия к предложенным институциональным дизайнам оформления", - объясняет он.

Украинцам всегда не хватало доверия, считает спикер.

"Недоверие к себе, недоверие к другому и недоверие к государству, по-моему, слишком часто вызывали то, что украинцам слишком часто приходилось терять себя и собственное государство", - сказал советник Главы УГКЦ.

"Государство - это больше, чем просто совокупность институтов, это наша с вами способность выжить", - считает он.

"К сожалению, почему-то память у нас потеряла свой стратегический потенциал. Она нас мало располагает к реальному действию", - удивляется отец Андрей.

"Нам очень важно помнить, что в течение этих лет мы с вами потеряли слишком много, чтобы слишком легко об этом забыть", - добавил он.