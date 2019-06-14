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Espreso.tvОбщество"Голос" Вакарчука имеет взносы от 26 состоятельных людей, - глава штаба партии

"Голос" Вакарчука имеет взносы от 26 состоятельных людей, - глава штаба партии

В партии Святослава Вакарчука "Голос" уже есть взносы на избирательную кампанию от двадцати шести состоятельных людей

Об этом глава штаба партии Святослава Вакарчука "Голос" Юлия Клименко рассказала в интервью РБК-Украина .

Она ответила на вопрос о донорах избирательной кампании партии "Голос".

"Сейчас у нас уже есть взносы от двадцати шести состоятельных людей", - сказала Юлия.

По ее словам, у партии есть еще различные доноры, которые помогают "товаром", например, автомобилями или автобусами.

Также Юлия рассказала о том, как партия работает с мажоритарщиками и их избирательными фондами.

"Мы платим вклад в ЦИК за свой счет - 40000 гривен за одного мажоритарщика и дальше мы даем нашу агитационную продукцию, макеты, логобук, экспертную поддержку - помогаем делать им программу, встречи с интересными людьми. Деньги мы не даем нашим мажоритарщикам, потому что в нас просто их в таком количестве не будет для семидесяти кандидатов. Они идут с нашим брендом", - добавила руководитель штаба.

По ее словам, кампания в округах не требует больших средств, если не раздавать взятки и гречку.

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