"Еспресо.Дебаты" в 19:15: списки партий, выборы и все главные события
14 июня, 2019, 18:00
Еспресо продолжает цикл программы "Еспресо.Дебаты". Присоединяйтесь к просмотру сегодня
Говорим о главных событиях недели.
Начало в 19:15.
Ведущий - Сергей Руденко
Гости:
- Александр Солонтай
- Анастасия Красносельская
- Руслан Кошулинский
- Ахтем Чийгоз
Журналисты:
- Александр Мартыненко
- Роман Чайковский
- Юрий Луканов
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