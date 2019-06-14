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Espreso.tvОбщество"Еспресо.Дебаты" в 19:15: списки партий, выборы и все главные события

"Еспресо.Дебаты" в 19:15: списки партий, выборы и все главные события

Еспресо продолжает цикл программы "Еспресо.Дебаты". Присоединяйтесь к просмотру сегодня

Говорим о главных событиях недели.

Начало в 19:15.

Ведущий - Сергей Руденко

Гости:

Журналисты:

  • Александр Мартыненко
  • Роман Чайковский
  • Юрий Луканов

 

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