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Espreso.tvОбщество"Чемодан, вокзал, Россия". В Кривом Роге напали на офис "Оппозиционной платформы"

"Чемодан, вокзал, Россия". В Кривом Роге напали на офис "Оппозиционной платформы"

В Кривом Роге неизвестные в масках ворвались в офис регионального отделения партии "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Днепропетровской области.

Около 11:00 в офис вошли неизвестные и повредили имущество партии. На данный момент на месте происшествия работают правоохранители. Устанавливаются обстоятельства дела и лица, причастные к правонарушению.

По информации издания "Первый криворожский", неизвестные оставили на стенах здания и внутри офиса надписи: "чемодан, вокзал, Россия", "русский мир агенты Кремля", "сепары".

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