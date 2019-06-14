Приказ сбить украинский Ил-76 отдавал Кремль, - СБУ
Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.
В СБУ заявили о наличии неопровержимых доказательств, что решение о сбивании было принято в Кремле и приведено в действие "частной военной компанией "Вагнера". Приказ отдал командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Евгений Никифоров.
"Более того, исполнители убийства украинских воинов - Дмитрий Уткин, Андрей Гуральов и Андрей Лебедев, по возвращении в Россию были отмечены Путиным официальными государственными наградами "Орденами Мужества", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 2017 году глава СБУ Василий Грицак сообщил, что следователи Службы безопасности выписали уведомление о подозрении руководителю "ЧВК "Вагнера" Дмитрию Уткину.
"Несмотря на то, что российские военные преступники постоянно находятся либо на территории страны-агрессора, или в составе тайных контингентов сухопутных подразделений военной разведки РФ в Сирии и странах Африки, Служба безопасности делает все возможное, чтобы привлечь их к ответственности", - говорится в сообщении.
- Напомним, 14 июня 2014 года над Луганской областью с переносного зенитно-ракетного комплекса террористы "ЛНР" сбили самолет Ил-76 , на борту которого находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все они погибли.
- 10 ноября 2016 года в Павлоградском районном суде начали допрос генерал-майора Виктора Назарова, обвиняемого в деле сбивания боевиками под Луганском самолета Ил-76 с 49 украинскими военными на борту.
- Начальника генерального штаба Виктора Муженко допросил Павлоградский суд по делу генерал-майора Виктора Назарова, которого обвиняют в служебной халатности.
- В июле 2016 года главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого объявили в розыск за сбитый в июне 2014 года на территории Луганщины военно-транспортный самолет Ил-76 Вооруженных Сил Украины.
- 18 апреля 2019 года Мелитопольский горрайонный отказался признать гибель Александра Белого - командира сбитого вблизи Луганска в 2014 году самолета Ил-76 - следствием российской агрессии против Украины.
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