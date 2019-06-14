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Espreso.tvМирПресс-секретарь Трампа Сара Сандерс уходит в отставку

Пресс-секретарь Трампа Сара Сандерс уходит в отставку

Президент США Дональд Трамп заявил, что в конце июня пресс-секретарь Белого дома уволится со своей работы

"Она особенный человек с необычными талантами, которая выполнила невероятную работу. Я надеюсь, что она решит баллотироваться на пост губернатора Арканзаса", - заявил Трамп.

 

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