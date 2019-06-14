Пресс-секретарь Трампа Сара Сандерс уходит в отставку
14 июня, 2019, 09:23
Президент США Дональд Трамп заявил, что в конце июня пресс-секретарь Белого дома уволится со своей работы
"Она особенный человек с необычными талантами, которая выполнила невероятную работу. Я надеюсь, что она решит баллотироваться на пост губернатора Арканзаса", - заявил Трамп.
.... She is a very special person with extraordinary talents, who has done an incredible job! I hope she decides to run for Governor of Arkansas - she would be fantastic. Sarah, thank you for a job well done!- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 июня 2019 г.
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