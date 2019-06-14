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Espreso.tvОбществоПредшественники действующего президента тоже нарушали Конституцию. Из этого следует делать выводы, - Яценюк о решении Зеленского распустить Раду

Предшественники действующего президента тоже нарушали Конституцию. Из этого следует делать выводы, - Яценюк о решении Зеленского распустить Раду


фото: http://nfront.org.ua
У действующего президента - невероятный шанс. И у него просто невероятные сложности. Думаю, он еще сейчас не осознает объем этих сложностей

Об этом сказал премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк в интервью Дмитрию Гордону, пишет пресс-служба партии.

Отвечая на вопрос Дмитрия Гордона об отношении к Владимиру Зеленскому, Арсений Яценюк ответил: "Первое - он президент Украины. Второе - неожиданно. Третье - прогнозируемо, поскольку соответствует глобальному тренду - антисистемность, антиистеблишмент".

Сейчас для Зеленского, отметил лидер НФ, крайне важно иметь у себя сильную команду: "У него практически нет времени, чтобы входить в курс дел. С него будут спрашивать очень-очень скоро. Возможно, у него будет длиннее honeymoon (медовый месяц). возможно, короче ".

"Что бы я пожелал ему? Я бы ему пожелал удачи. Потому что он - президент. Его успех - это успех страны. Мне кажется, что он человек, который хочет успеха. И это объективно - он в прошлом очень успешный, очень популярный актер. Это очень хорошая черта в этой ситуации. Только теперь ею надо правильно воспользоваться", - сказал он.

"Аплодисменты могут быть разные. Потому что можно получить краткосрочные аплодисменты. Но потом дорого это стоит. Потому что завтра с тебя спросят. Поэтому это качество, что он хочет быть успешным, - это хорошая вещь. Но для этого ему нужна команда, и это команда ему должна положить еще позавчера план действий ", - пояснил Арсений Яценюк.

Он назвал неконституционным указ президента Зеленского о роспуске парламента: "Кто ему готовил этот указ? Там белыми нитками все шито. Будем видеть, какое будет решение Конституционного Суда. Я вам просто говорю как человек, профессиональный в этих вопросах".

Президент Ющенко, напомнил Арсений Яценюк, подписывал два указа о роспуске парламента, президент Порошенко также подписывал указ о роспуске ВР: "Только там же была вся юридическая основа".

"Это не вопрос - выборы на два месяца раньше, или позже. Если начинать с нарушения Конституции, это имеет очень-очень плохие последствия. Предшественники действующего президента тоже нарушали Конституцию. Из этого следует делать выводы", - подчеркнул Арсений Яценюк.

 

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