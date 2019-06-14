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Espreso.tvОбществоПравительство назначило 4 членов наблюдательного совета Укрзализныци

Правительство назначило 4 членов наблюдательного совета Укрзализныци


фото: best-news.com.ua
Кабинет министров Украины утвердил четырех новых топ-менеджеров АО Укрзализныця. Двое членов старой команды покинут компанию

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци со ссылкой на решение правительства, опубликованное в газете Урядовый курьер.

В частности, Кабинет министров ввел в состав правления Укрзализныци Ивана Юрика, Марчина Целеевского, Франтишека Буреша и Сергея Кушнира.

Два члена правления покинут компанию - это Иренеуш Василевский и Марек Залесный. Продолжат работу Желько Марчек и Ремигиуш Пашкевич.

"Сейчас задача Укрзализныци - стать экономически стабильной, клиентоориентированной и инновационной компанией. Поэтому, задача обновленной команды - максимальная реализация поставленных целей", - отмечал глава Укрзализныци Евгений Кравцов.

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