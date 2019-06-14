Правительство назначило 4 членов наблюдательного совета Укрзализныци
Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци со ссылкой на решение правительства, опубликованное в газете Урядовый курьер.
В частности, Кабинет министров ввел в состав правления Укрзализныци Ивана Юрика, Марчина Целеевского, Франтишека Буреша и Сергея Кушнира.
Два члена правления покинут компанию - это Иренеуш Василевский и Марек Залесный. Продолжат работу Желько Марчек и Ремигиуш Пашкевич.
"Сейчас задача Укрзализныци - стать экономически стабильной, клиентоориентированной и инновационной компанией. Поэтому, задача обновленной команды - максимальная реализация поставленных целей", - отмечал глава Укрзализныци Евгений Кравцов.
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Напомним, Кабинет министров Украины 20 июня 2018 года утвердил кандидатуры членов наблюдательного совета ПАО "Укрзализныця" .
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