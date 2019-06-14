Показали, как сборная Украины готовится к финалу ЧМ-2019
14 июня, 2019, 10:24
Появилось видео, как сборная Украины U-20 готовится к финалу чемпионата мира-2019 по футболу
Видео распространено на youtube-канале УАФ.
Сборная Украины U-20 интенсивно готовится к финалу ЧМ-2019. Соперником команды Александра Петракова будет сборная Южной Кореи.
Матч состоится завтра в Лодзи, начало - в 19:00.
- Напомним, 24 мая в стартовом матче чемпионата мира U-20 в Польше сборная Украины победила команду США.
- 27 мая в ответном поединке группового этапа ЧМ-2019 сборная Украины U-20 победила Катар благодаря голу Дениса Попова.
- Сборная Украины сыграла вничью с Нигерией на молодежном чемпионате мира по футболу U-20 и вышла в плей-офф с первого места в группе.
- 3 июня молодежная сборная Украины по футболу победила Панаму и вышла в 1/4 финала чемпионата мира U-20.
- 11 июня сборная Украины U-20 победила Италию в полуфинальном поединке чемпионата мира-2019 и вышла в финал турнира .
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