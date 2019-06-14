//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортПоказали, как сборная Украины готовится к финалу ЧМ-2019

Показали, как сборная Украины готовится к финалу ЧМ-2019


фото: REUTERS
Появилось видео, как сборная Украины U-20 готовится к финалу чемпионата мира-2019 по футболу

Видео распространено на youtube-канале УАФ.

Сборная Украины U-20 интенсивно готовится к финалу ЧМ-2019. Соперником команды Александра Петракова будет сборная Южной Кореи.

Матч состоится завтра в Лодзи, начало - в 19:00.

Читайте также: Украина - Южная Корея: все об историческом финале ЧМ-2019

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

14 июня, 2019 пятница

больше новостей

14 июня, 2019 пятница

13 июня, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать