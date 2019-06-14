Поджог волонтерской палатки в Харькове: полиция назвала подозреваемого
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Харьковской области.
Следователи Шевченковского ОП ГУНП в Харьковской области разоблачили мужчину, который обоснованно подозревается в поджоге волонтерской палатки, произошедшем 20 мая текущего года.
"Им оказался местный житель 1985 года рождения, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления", - отмечается в сообщении.
Сейчас решается вопрос об объявлении ему о подозрении по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит лишение свободы от 3 до 10 лет.
20 мая около 4:30 неизвестные подожгли палатку. Огонь повредил часть фасада, крыши и надпись "Все для победы", люди не пострадали.
Палатку "Все для победы" установили на площади Свободы проукраинские активисты в середине сентября 2014 года. Она должна была стать постоянно действующей общей платформой ряда общественных инициатив для помощи армии и переселенцам.
8 мая 2019 г. на сайте Харьковского горсовета было зарегистрировано электронную петицию с требованием убрать с площади Свободы волонтерскую палатку.
В тот же день Геннадий Кернес заявил о поддержке петиции и пообещал сделать все от него зависящее, чтобы ее реализовать, если она наберет необходимое количество голосов. В течение 9 Мая петиция набрала более 5 тыс. голосов, необходимых для рассмотрения городской властью.
11 мая на сайте Харьковского горсовета было опубликовано распоряжение департамента территориального контроля о сносе палатки, поскольку, по мнению чиновников, она установлена самовольно и с нарушениями законодательства. В документе указано, что если в течение трех дней палатка не будет демонтирована добровольно, ее демонтируют на основании решения исполкома Харьковского горсовета.
15 мая в Харьковском горсовете состоялось заседание согласительной комиссии, на котором были рассмотрены сообщения о проведении бессрочного мирного собрания с использованием волонтерского палатки "Все для победы" на площади Свободы. Комиссия приняла решение предложить перенести проведение массового мероприятия с использованием палатки с площади Свободы на площадь Защитников Украины.
Тогда же было принято решение в случае отказа - поручить юридическому департаменту Харьковского городского совета в установленный срок обеспечить подготовку и представление материала в Харьковский окружной административный суд. Зато Харьковский окружной административный суд отказал в удовлетворении иска Харьковского горсовета. Апелляционный суд оставил решение суда первой инстанции без изменений.
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