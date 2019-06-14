Под АП установили станцию проката велосипедов

14 июня, 2019, 21:46

На Банковой появилась велостанция европейской сети nextbike

Об этом сообщается в Twitter Администрации президента Украины.

Велостанция появилась под зданием Администрации президента 14 июня.

"Этот проект работает уже более чем 200 городах 25 стран мира, а в Украину пришел в августе 2018 года. Команда Администрации к испытанию сервиса готова", - отметили в сообщении.