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Espreso.tvОбществоПод АП установили станцию проката велосипедов

Под АП установили станцию проката велосипедов

На Банковой появилась велостанция европейской сети nextbike

Об этом сообщается в Twitter Администрации президента Украины.

Велостанция появилась под зданием Администрации президента 14 июня.

"Этот проект работает уже более чем 200 городах 25 стран мира, а в Украину пришел в августе 2018 года. Команда Администрации к испытанию сервиса готова", - отметили в сообщении.

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