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Espreso.tvОбществоПеренос мобильного номера: Укртелеком обнаружил, что lifecell блокирует вызовы на номера бывших абонентов

Перенос мобильного номера: Укртелеком обнаружил, что lifecell блокирует вызовы на номера бывших абонентов

Оператор мобильной связи lifecell блокирует звонки с фиксированных номеров "Укртелекома" на номера бывших абонентов lifecell, которые оставили оператора в рамках услуги по переносимости номера

Об этом сообщает пресс-служба "Укртелекома", передает Экономическая правда .

ГП "Украинский государственный центр радиочастот" (УГЦР) обнаружил, что коммутационное оборудование оператора мобильной связи lifecell блокирует звонки с фиксированных номеров "Укртелекома" на номера бывших абонентов lifecell, которые оставили оператора в рамках услуги по переносимости номера (MNP).

Оператор фиксированной связи называет нынешнюю ситуацию недопустимой, нарушающей действующие решения НКРСИ о запрете блокирования трафика, и создает условия для недобросовестной конкуренции среди всех операторов.

Согласно сообщению, учитывая блокировки звонков компанией lifecell "Укртелеком" отправил соответствующее письмо Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ).

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