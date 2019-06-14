Перенос мобильного номера: Укртелеком обнаружил, что lifecell блокирует вызовы на номера бывших абонентов
Об этом сообщает пресс-служба "Укртелекома", передает Экономическая правда .
ГП "Украинский государственный центр радиочастот" (УГЦР) обнаружил, что коммутационное оборудование оператора мобильной связи lifecell блокирует звонки с фиксированных номеров "Укртелекома" на номера бывших абонентов lifecell, которые оставили оператора в рамках услуги по переносимости номера (MNP).
Оператор фиксированной связи называет нынешнюю ситуацию недопустимой, нарушающей действующие решения НКРСИ о запрете блокирования трафика, и создает условия для недобросовестной конкуренции среди всех операторов.
Согласно сообщению, учитывая блокировки звонков компанией lifecell "Укртелеком" отправил соответствующее письмо Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ).
Читайте также
-
10 июня, 2019 Выборы в Раду. Такой футбол нам нужен?
-
10 июня, 2019 Сериал "Чернобыль" сняли не мы. 7 причин почему
-
10 июня, 2019 Виталий Портников: "новое лицо" по-казахстански
-
-
7 июня, 2019 Партия регионов. Они возвращаются
Читайте также
-
10 июня, 2019 Сериал "Чернобыль" сняли не мы. 7 причин почему
-
10 июня, 2019 Виталий Портников: "новое лицо" по-казахстански
-