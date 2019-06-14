Pegasus Airlines переходит из "Жулян" в "Борисполь"

14 июня, 2019, 16:29

С 28 октября авиарейсы в Анкару будут осуществляться в ежедневном режиме из аэропорта "Борисполь"

Об этом сообщает портал Lowcost.

Ранее самолет из столицы Турции приземлялся в аэропорту "Жуляны", однако 1 июня в системе бронирования билетов появилась информация об изменении воздушных ворот.

Информацию об изменении аэропорта Pegasus Airlines подтвердили в пресс-службе аэропорта "Борисполь". Авиаперевозчик будет обслуживаться в терминале D.

Прямой рейс из Анкары в аэропорт "Жуляны" Рegasus Airlines начал выполнять в декабре 2016 года.

В 2018 году авиакомпания запустила сезонные рейсы из Измира в Жуляны, а с 13 июня этого года открывает новое направление - Бодрум-Киев.