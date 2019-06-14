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Espreso.tvОбществоПЦУ: Почетный патриарх Филарет не имеет права единолично созвать "Поместный собор УПЦ-КП"

ПЦУ: Почетный патриарх Филарет не имеет права единолично созвать "Поместный собор УПЦ-КП"

В ответ на информацию о намерении патриарха Филарета "созвать Поместный собор УПЦ Киевского патриархата" в ПЦУ отметили, что это незаконно

Об этом говорится в заявлении Православной церкви Украины.

"В связи с тем, что решением Поместного собора УПЦ Киевского патриархата 15.12.2018 года, который состоялся в Малой Софии перед Объединяющим собором, Украинская православная церковь Киевского патриархата как отдельное религиозное объединение прекратила свою деятельность путем объединения и присоединения к образованной единой Поместной православной церкви Украины, проведение любых мероприятий от имени УПЦ-КП, в частности под названиями ее уставных органов (Священного синода, Архиерейского и Поместного соборов), является незаконным", - заявила пресс-служба ПЦУ.

В ПЦУ добавили, что почетный патриарх Филарет "не имеет права единолично созвать "Поместный собор УПЦ-КП" ни по уставу Православной церкви Украины, ни даже по прекращенному уставу УПЦ-КП".

В пресс-службе подчеркнули, что самовольное проведение собрания неопределенной группы неуполномоченных лиц с присвоением этому собранию названия "Собора" ставит под угрозу целостность Православной церкви Украины. Поэтому, организаторов или участников таких собраний ждут канонические и юридические последствия.

При этом в Церкви призвали всех иерархов, духовенство и верующих не принимать никакого участия в мероприятиях и действиях, "разрушающих единство поместной УПЦ".

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