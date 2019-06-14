Парубий: Как Глава парламента я передал в Конституционный суд все необходимые документы о количественном составе коалиции
"Могу сообщить как Глава парламента я передал в Конституционный суд все необходимые документы, подтверждающие, что на момент выхода из коалиции "Народного фронта", коалиция существовала, и кроме двух фракций в ее состав входили внефракционные депутаты", - сказал он.
Он отметил: Конституционный суд имеет достаточно документально заверенных данных, из которых можно сделать вывод: и в 2016 году, и в мае этого года, до выхода "Народного фронта", коалиция насчитывала более 226 народных депутатов
"Рада может быть распущена в том случае, когда она не может полноценно работать. Но ВРУ только за последний период мы приняли сверхважные законы: о языке и временных следственных комиссиях. Только в прошлый сессионный четверг мы приняли 12 решений. И это является свидетельством того, что парламент полноценно работает", - подчеркнул Парубий.
По его мнению, идея о ее роспуске является исключительно политической и не имеет никакого отношения к правовому полю.
Напомним, Конституционный суд рассматривает конституционность указа президента Зеленского о досрочном прекращении полномочий парламента и назначении внеочередных выборов на 21 июля.
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