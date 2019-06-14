Партия Вакарчука "Голос" подала в ЦИК документы для участия в выборах в Раду
14 июня, 2019, 17:03
Команда "Голоса" официально подала в Центральную избирательную комиссию документы для участия в парламентских выборах
Об этом сообщает Telegram канал партии.
Как сообщил заместитель главы партии Ярослав Юрчишин, средний возраст избирательного списка "Голоса" - 37,5 лет:
"Это зрелость и энергичность одновременно. Самому молодому участнику списка - 24 года, самому старшему - 75, но каждый стремится воплощать изменения, которые больше нельзя откладывать. Высшее образование имеют 99% людей. Новые политики - 100% списка".
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