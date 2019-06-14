//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПартия Вакарчука "Голос" подала в ЦИК документы для участия в выборах в Раду

Партия Вакарчука "Голос" подала в ЦИК документы для участия в выборах в Раду

Команда "Голоса" официально подала в Центральную избирательную комиссию документы для участия в парламентских выборах

Об этом сообщает Telegram канал партии.

Как сообщил заместитель главы партии Ярослав Юрчишин, средний возраст избирательного списка "Голоса" - 37,5 лет:

"Это зрелость и энергичность одновременно. Самому молодому участнику списка - 24 года, самому старшему - 75, но каждый стремится воплощать изменения, которые больше нельзя откладывать. Высшее образование имеют 99% людей. Новые политики - 100% списка".

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

14 июня, 2019 пятница

больше новостей

14 июня, 2019 пятница

13 июня, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать