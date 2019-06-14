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Espreso.tvСпортОпределился победитель сильнейшей баскетбольной лиги мира

Определился победитель сильнейшей баскетбольной лиги мира


фото: REUTERS
Стал известен победитель Национальной баскетбольной ассоциации

Об этом сообщает "Укринформ" .

В 6-м матче финальной серии плей-офф "Торонто Рэпторс" победил "Голден Стэйт Уорриорз" и впервые в истории стал чемпионом НБА. Встреча, прошедшая в Окленде (штат Калифорния), завершилась с результатом 114: 110 (33:32, 27:25, 26:31, 28:22) в пользу "Торонто"; "Рэпторс" выиграл серию до четырех побед со счетом 4: 2.

В составе победителей дабл-дабл оформили Паскаль Сиак (26 очков, 12 подборов) и Кайл Лоури (26 очков, 10 передач). Самым результативным игроком стал атакующий защитник "Голден Стэйт" Клей Томпсон, набравший 30 очков. Его одноклубник Дреймонд Грин стал автором трипл-дабл (11 очков, 19 подборов, 13 передач).

"Торонто Рэпторс" является единственным клубом Канады в НБА. Лучшим достижением представителя Атлантического дивизиона был выход в полуфинал плей-офф в сезоне 2015/16.

Для "Голден Стэйт" это был пятый финал подряд, в которых "Уорриорз" трижды завоевывали чемпионский титул (2015, 2017-2018).

  • Напомним, 13 июня определился победитель Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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