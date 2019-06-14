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Espreso.tvОбществоНидерландская компания-владелец "АэроСвита" будет требовать в суде от Украины более $695 млн

Нидерландская компания-владелец "АэроСвита" будет требовать в суде от Украины более $695 млн

Нидерландская компания Gilward Investments BV, которая была крупнейшим акционером авиакомпании "АэроСвит", возобновляет иск против Украины

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на текст проспекта эмиссии еврооблигаций Украины.

Gilward Investments BV инициировала инвестиционный спор против Украины в июле 2015 году в секретариате Международного центра по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС). В своем иске компания утверждала, что Украина нарушила определенные обязательства по двустороннему инвестиционному договору с Нидерландами от 14 июля 1994 года.

Слушания были назначены на февраль 2019 года, а на деле был объявлен "технический дефолт", а судебное разбирательство приостановили, поскольку истец не внес дополнительную предоплату.

Сообщается, что 3 июня 2019 г. заявителя проинформировал секретариат МЦУИС о том, что он сделал необходимый платеж. Сейчас Украина ожидает возобновления рассмотрения в ближайшее время.

"АэроСвит", который был крупнейшим украинским авиаперевозчиком, начал процедуру банкротства в конце декабря 2012 года. Позже банкротство было отменено решением суда, но "АэроСвит" прекратил деятельность и сейчас авиарейсы не выполняет.

В начале 2013 года сообщалось, что крупнейшими акционерами "АэроСвита" были Gilward Investments BV и Фонд госимущества Украины (ФГИ), обладающие, соответственно, примерно 38% и 22,4% акций авиаперевозчика. Еще трем украинским компаниям принадлежали примерно 40% акций, в том числе "ГенАвиаИнвест" - 24,99%, Investment Advisors Group - 9,8% и "Бюро" - 4,8%.

В ноябре 2009 года Дмитрий Парфененко, который выполнял тогда обязанности председателя ФГИ, сообщал, что структуры, связанные с бизнесменом Игорем Коломойским, выкупили у совладельца "Международных линий Украины" Арона Майберга долю у "АэроСвита" и сконцентрировали контрольный пакет акций. В свою очередь, фонд отказался от продажи своей доли.

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