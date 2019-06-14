Новый тренер "Шахтера" рассказал, что ему не нравится в работе

14 июня, 2019, 09:52

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру рассказал, на что не может спокойно смотреть

Слова тренера приводит Футбол news.

"Мне не нравится смотреть на тренировки и на матчи, где мои игроки недовольны и несчастливы. В будущем это будет огорчать болельщиков и руководство клуба. Поэтому наши тренерские амбиции - сделать всех счастливыми", - сказал португалец.

Напомним, 11 июня португальца Паулу Фонсеку, который возглавлял "Шахтер", назначили главным тренером итальянской "Ромы" .

12 июня новым главным тренером "Шахтера" был назначен другой португалец - Луиш Каштру.

13 июня президент "Шахтера" Ринат Ахметов обнародовал сумму компенсации, которую итальянская "Рома" заплатила дончанам за португальского тренера Паулу Фонсеку.

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