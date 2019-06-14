Новый парламент будет говорить на русском языке, - Тягнибок

14 июня, 2019, 20:52

Лидер ВО "Cвобода" Олег Тягнибок заявил, что Верховной Раде следующего созыва угрожает русификация

Об этом Тягнибок заявил в эфире Еспресо.TV.

"Это будет русскоязычный парламент. Этот парламент - следующий - будет разговаривать на русском языке, вот увидите!" - сказал Тягнибок.

Лидер ВО "Свобода" также обозначил основные приоритеты своей политсилы.

"Это вопрос обеспечения мира в украинских условиях. Судя по тому, что говорит команда Зеленского, мы не видим, скажем так, общих взглядов. Вторая часть - это экономический блок. Наш антиолигархический пакет коренных преобразований: формирование среднего класса, защита мелкого и среднего бизнеса. А нынешняя власть по всей видимости, четко настроена на интересы крупного криминального капитала. И третья часть - это собственно вопрос государства: отмена неприкосновенности, импичмента, процедура отзыва депутатов и так далее. И самое главное - мы единственные способны в парламенте отстаивать национальную идентичность украинцев", - сказал Тягнибок.