Новый парламент будет говорить на русском языке, - Тягнибок
Об этом Тягнибок заявил в эфире Еспресо.TV.
"Это будет русскоязычный парламент. Этот парламент - следующий - будет разговаривать на русском языке, вот увидите!" - сказал Тягнибок.
Лидер ВО "Свобода" также обозначил основные приоритеты своей политсилы.
"Это вопрос обеспечения мира в украинских условиях. Судя по тому, что говорит команда Зеленского, мы не видим, скажем так, общих взглядов. Вторая часть - это экономический блок. Наш антиолигархический пакет коренных преобразований: формирование среднего класса, защита мелкого и среднего бизнеса. А нынешняя власть по всей видимости, четко настроена на интересы крупного криминального капитала. И третья часть - это собственно вопрос государства: отмена неприкосновенности, импичмента, процедура отзыва депутатов и так далее. И самое главное - мы единственные способны в парламенте отстаивать национальную идентичность украинцев", - сказал Тягнибок.
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