НБУ разрешил иностранным компаниям брать кредиты, чтобы купить украинские гособлигации
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
Также НБУ своим постановлением внес покупку ОВГЗ в перечень исключений, при которых украинским банкам можно осуществлять операции форвард (операции по договору, который предусматривает поставки валюты позже, чем на второй день заключения договора) и своп (операции по договору, который предусматривает покупку или продажу иностранной валюты с обратной ее продажей или покупкой на определенную дату в будущем с фиксацией условий этих операций на момент заключения договора).
Такая норма действует при условии, если срок осуществления операций не превышает 14 дней.
"Разрешение банкам финансировать такие операции в гривне дает инвесторам возможность лучше планировать свое участие в аукционах по размещению ОВГЗ и на вторичном рынке. Это будет усиливать их интерес к украинскому рынку", - пояснил заместитель главы НБУ Олег Чурий.
Также компании смогут рассчитываться по внешнеэкономическим сделкам и валютными и рублевыми платежными карточками, если речь идет о сумме в 150 тыс. грн.
До сих пор резидентам Украины можно было предоставлять только потребительские гривневые кредиты физическим лицам-нерезидентам.
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