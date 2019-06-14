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Espreso.tvОбществоНБУ разрешил иностранным компаниям брать кредиты, чтобы купить украинские гособлигации

НБУ разрешил иностранным компаниям брать кредиты, чтобы купить украинские гособлигации

Национальный банк Украины разрешил банкам предоставлять иностранным компаниям и банкам гривневые кредиты на покупку облигаций внутреннего государственного займа

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Также НБУ своим постановлением внес покупку ОВГЗ в перечень исключений, при которых украинским банкам можно осуществлять операции форвард (операции по договору, который предусматривает поставки валюты позже, чем на второй день заключения договора) и своп (операции по договору, который предусматривает покупку или продажу иностранной валюты с обратной ее продажей или покупкой на определенную дату в будущем с фиксацией условий этих операций на момент заключения договора).

Такая норма действует при условии, если срок осуществления операций не превышает 14 дней.

"Разрешение банкам финансировать такие операции в гривне дает инвесторам возможность лучше планировать свое участие в аукционах по размещению ОВГЗ и на вторичном рынке. Это будет усиливать их интерес к украинскому рынку", - пояснил заместитель главы НБУ Олег Чурий.

Также компании смогут рассчитываться по внешнеэкономическим сделкам и валютными и рублевыми платежными карточками, если речь идет о сумме в 150 тыс. грн.

До сих пор резидентам Украины можно было предоставлять только потребительские гривневые кредиты физическим лицам-нерезидентам.

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