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Espreso.tvОбществоНадеюсь, что после негативной реакции общества - идеи не стрелять в ответ агрессору больше не будут высказываться, - Парубий

Надеюсь, что после негативной реакции общества - идеи не стрелять в ответ агрессору больше не будут высказываться, - Парубий

Андрей Парубий
Об этом в кулуарах международной научно-практической конференции "Круг Винценза" сказал спикер парламента, комментируя предложение представителя ТКГ в Минске, второго президента Украины Леонида Кучмы прописать в Минских соглашениях пункт "не стрелять в ответ"

Сообщает Еспресо.TV.

"Эти последние инициативы - тревожный сигнал лдя многих украинцев. Я надеюсь, что после того, как украинское общество дало очень негативную реакцию на подобные идеи - они не станут основой для взаимоотношений со страной-агрессором", - сказал Парубий.

Он также выразил надежду, что подобные инициативы не будут находить поддержки в окружении президента Зеленского.

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