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Espreso.tvМирНа юге Китая обрушился мост с автомобилями

На юге Китая обрушился мост с автомобилями

На юге Китая обрушился мост Дунцзян, вследствие чего как минимум две машины упали в воду
Об этом сообщает Синьхуа .

"По меньшей мере два легковых автомобиля упали в воду в результате обрушения в 02:12 14 июня участка моста Дунцзян, который находится в районе Юаньчен города Хэюань (пер. Гуандун, Южный Китай)", - говорится в сообщении.

Сейчас один человек был спасен, число жертв и пострадавших пока неизвестно. На месте происшествия проводится поисково-спасательная операция.

За прошедшую неделю длительные сильные дожди вызвали наводнения в некоторых районах провинции Гуандун, среди которых город Хэюань относится к одному из наиболее пострадавших районов. Сейчас дожди начали слабеть на территории всей провинции.

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