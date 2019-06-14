На Марсе "нашли" логотип "Звездного флота"

14 июня, 2019, 14:09

Исследователи из Аризонского университета в США заметили на равнине Эллада, что на планете Марс, рельеф, который по своей форме похож на логотип "Звездного флота"

Об этом сообщается на сайте университета, передает Укринформ.

"Эти интересные шевронные формы (напоминающие логотип "Звездного флота" - ред.) на юго-восточной Элладе образовались в результате воздействия лавы и ветра на песчаные дюны", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в далеком прошлом на этом месте находились серповидные дюны.

Однако в какой-то момент произошло извержение лавы, которая растеклась по равнине вокруг дюн. Сама лава со временем затвердела, а дюны остались как "острова". Однако ветер продолжал дуть и развеял эти дюны, но их "слепок", который был сформирован благодаря затвердевшей лаве, остался.