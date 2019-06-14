На Форуме Via Carpatia засияли "Сакральные цвета Гуцульщины"

14 июня, 2019, 16:09

В рамках Форума Via Carpatia в Верховине открыли выставку "Сакральные цвета Гуцульщины". Авторы экспозиции - выходцы из Верховинщины, супруги художников Николай и Светлана Рыбенчук

Об этом пишет Еспресо.TV.

"Основной целью, основной целью нашей выставки было исследование, пропаганда, распространение великой гуцульской культуры. Культура- это тот основной фундамент, на котором должно строиться государство. Если государство не будет строиться на культуре, то оно не будет иметь того мощного духовного развития. Культура является источником и стержнем, на котором должна держаться цивилизация. И мы собственно исследуем эту древнюю гуцульскую культуру, которая насчитывает много-много тысячелетий до нашей эры. Мы проводим научно-художественные экспедиции, исследуем историю наших карпатских гор, пишем оттуда картины. Хотим открыть миру ту несомненную традицию, которая способна изменить Европу и весь мир. Это очень важно, мы должны знать, что мы великая нация с глубокой традицией и великой культурой. Не мы к Европе должны склонять голову, а они должны понимать, что здесь есть большая традиция и большая культура и это очень важно ", - считает Николай Рыбенчук.