На Донбассе захватчики стреляют из тяжелой артиллерии, боец ООС получил ранение
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Марьинки по направлению Александровки и Трудовского из 122-мм артиллерии, минометов калибра 82 мм и станкового противотанкового гранатомета.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" террористы обстреляли украинские укрепления неподалеку Южного по направлению шахты им. Гагарина из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, возле Попасной по направлению Калинового-Борщеватого - из 82-мм минометов и гранатометов различных систем, под Новгородским по направлению Широкой Балки - из автоматических гранатометов.
В результате вражеских обстрелов один украинский военный получил ранение. Объединенные силы дали оккупантам отпор в ответ на вооруженные провокации.
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