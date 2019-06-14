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Espreso.tvОбществоНа Донбассе захватчики стреляют из тяжелой артиллерии, боец ООС получил ранение

На Донбассе захватчики стреляют из тяжелой артиллерии, боец ООС получил ранение

В пятницу, 14 июня, по состоянию на 18:00 российские оккупационные войска в Донбассе 6 раз обстреляли позиции украинской армии, в том числе из запрещенных артиллерии калибра 122 мм и 82-мм минометов

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Марьинки по направлению Александровки и Трудовского из 122-мм артиллерии, минометов калибра 82 мм и станкового противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" террористы обстреляли украинские укрепления неподалеку Южного по направлению шахты им. Гагарина из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, возле Попасной по направлению Калинового-Борщеватого - из 82-мм минометов и гранатометов различных систем, под Новгородским по направлению Широкой Балки - из автоматических гранатометов.

В результате вражеских обстрелов один украинский военный получил ранение. Объединенные силы дали оккупантам отпор в ответ на вооруженные провокации.

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